Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens se sont réveillés ce matin face à un paysage blanc. Les chutes de neige se sont en effet poursuivies cette nuit et devraient continuer jusqu'en fin d'après-midi dans la région métropolitaine, dans les régions du centre, le Gangwon et sur l'île de Jeju.Du côté des températures, elles diminuent fortement par rapport à hier. Ce matin, il fera -5°C à Séoul, -9°C à Chuncheon, -4°C à Daejeon et -3°C à Daegu. Cet après-midi, le mercure restera négatif dans la capitale avec -2°C alors qu'il affichera 1°C à Daejeon, 2°C à Jeonju, 3°C à Daegu et 5°C à Busan.