Exportation d’un équipement nucléaire vers Pyongyang : l’Afrique du Sud et la Chine démentent toute implication

Photo : YONHAP News

L’Institut pour la science et la sécurité internationale (ISIS), think tank basé à Washington, a récemment révélé que la Corée du Nord avait illégalement importé un « réacteur à vide » via l’Espagne, le Mexique, l’Afrique du Sud et la Chine. C’est un équipement utilisé pour la production du plutonium et de l’uranium, éléments indispensables pour les armes atomiques.La « Voix de l’Amérique » a interrogé ces quatre pays cités sur la question. A ce jour, seules l’Afrique du Sud et la Chine se sont exprimées. Le porte-parole de la diplomatie sud-africaine a annoncé aujourd’hui ne pas avoir été tenu au courant de cette histoire, ni disposer d'informations la concernant. Et de poursuivre que son pays, signataire des traités et des conventions internationales et membre des Nations unies, fait de son mieux pour accomplir les obligations internationales, dont celles liées aux résolutions du Conseil de sécurité sur la non-prolifération nucléaire.Même tonalité du côté de Pékin. Le porte-parole de son ambassade aux Etats-Unis a affirmé que son pays n'était pas au courant de cette affaire et contrôlait strictement les exportations de matériels sensibles et à double usage. Il a également indiqué que l’empire du Milieu continuait ses efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule et appliquait sincèrement les résolutions du Conseil de sécurité.