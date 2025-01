Sondage KBS : le PPP et le Minjoo dans un mouchoir de poche

Photo : KBS News

L’écart de popularité se resserre entre le Parti du pouvoir du peuple (35 % d'opinions favorables, +11 points en un mois) et le Minjoo (37 %, -5 points), selon un nouveau baromètre réalisé pour la KBS. Il est désormais dans la marge d’erreur et revenu à son niveau d’avant les législatives d’avril 2024.La formation présidentielle et la principale force de l’opposition sont au coude-à-coude à Séoul, dans sa région et dans celle du Chungcheong. Sans surprise, elles sont créditées d’une large avance dans leur bastion traditionnel : Daegu et dans la province de Gyeongsang du Nord pour le parti conservateur et dans le Jeolla pour le mouvement de centre-gauche.Selon l’âge des répondants, le PPP est plus populaire chez les plus de 60 ans et le Minjoo chez les quadragénaires.Sur l’alternance du pouvoir à l’occasion de la prochaine présidentielle, ils sont 50 % pour et 39 % contre.A la question de savoir qui est la personnalité la plus susceptible de devenir le prochain président de la République, 35 % des personnes interrogées ont plébiscité le patron du Minjoo, Lee Jae-myung, devant le ministre en exercice de l’Emploi et du Travail, Kim Moon-soo (14 %) et l’ex-chef du PPP, Han Dong-hoon (7 %). Le maire de Daegu, Hong Joon-pyo et celui de Séoul, Oh Se-hoon, ont tous deux recueilli 5 %.Le sondage a été effectué par téléphone, du 24 au 26 janvier par l’institut Hankook Research auprès d’un échantillon de 1 000 hommes et femmes de plus de 18 ans à travers le pays. Le taux de confiance est de 95 % et la marge d'erreur, de plus ou moins 3,1 points.