La valeur des importations de café en hausse de 11 % en 2024

Photo : YONHAP News

En 2024, les importations de café ont atteint un volume de quelque 215 000 tonnes pour une valeur de 1,37 milliard de dollars. Si le volume n’a progressé que de 5 % sur un an, la valeur, elle, a bondi de 11 %. C’est ce que constate le site web d’aT, l’entreprise publique de distribution des produits de l’agriculture et de la pêche.Cet écart s'explique par la hausse des prix des grains de café à l’international. La sécheresse qui a sévi l’an dernier au Brésil, le premier producteur mondial de café, et les fortes pluies qui se sont abattues sur le Vietnam, qui arrive à la deuxième place, ont fait flamber les cours, à leur plus haut depuis 50 ans.Le café fait partie des boissons les plus consommées en Corée du Sud. Selon l'institut Euromonitor, en 2023, un sud-Coréen en buvait 405 tasses par an. C’est 2,7 fois plus important que la moyenne mondiale.Le nombre des coffe shops est également en plein boum au pays du Matin clair et a dépassé la barre des 100 000, fin 2022.