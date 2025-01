Guerre en Ukraine : des soldats nord-coréens se retirent de la ligne de front à Koursk

Photo : YONHAP News

Une partie des soldats nord-coréens déployés en Russie s'est temporairement retirée de la ligne de front à Koursk. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia. La radio américaine a cité le porte-parole de l’unité des opérations spéciales de l’armée ukrainienne, qui en a fait part au média local The Kyiv Independent.A ce propos, le site d’information ukrainien Evocation.info a analysé que les forces nord-coréennes semblaient attendre des renforts prévus pour la mi-mars. Toutefois, un responsable du Pentagone a affirmé que le régime de Kim Jong-un ne semblait pas envisager d’envoyer d'effectifs supplémentaires.Par ailleurs, la rapporteuse spéciale des Nations unies pour les droits humains en Corée du Nord a exprimé sa grave préoccupation quant à la diffusion des photos et des images vidéo de deux soldats nord-coréens, capturés le 9 janvier par l’armée ukrainienne, à la télévision et sur les réseaux sociaux.Elisabeth Salmon a tenu à rappeler l’article 13 de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Selon cette clause, « les prisonniers de guerre doivent être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique ».Elle a en même temps appelé Kyiv à respecter une autre convention, selon laquelle il est interdit d’extrader ces prisonniers vers un Etat où ils risquent d’être soumis à la persécution et à la torture.