Séoul : les touristes étrangers de retour

Photo : YONHAP News

Séoul retrouve ses touristes étrangers. A en croire les données communiquées aujourd’hui par sa mairie, entre janvier et novembre derniers, quelque 12 millions d’étrangers ont visité la capitale. Leur nombre a ainsi retrouvé près de 95 % de son niveau de 2019, avant la pandémie de coronavirus. Les chiffres ont été de 2,2 millions en 2022 et de 8 millions l’année suivante.La municipalité attribue cette évolution notamment à divers événements internationaux qu’elle a organisés en 2024. Parmi eux « Seoul Smart Life Week », un salon consacré à la tech et « SEOUL DAL », un ballon en forme de lune à l'hélium, à bord duquel les touristes peuvent admirer les lumières de Séoul by night. Cette année aussi, la ville projette d’organiser plusieurs festivals d’envergure pour attirer les voyageurs étrangers.Par ailleurs, la capitale sud-coréenne a été distinguée « meilleure ville au monde pour voyager seul », au classement 2025 de TripAdvisor, site de planification et de réservation de voyages.