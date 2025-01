Les fortes chutes de neige perturbent le trafic aérien et ferroviaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud sous la neige. D'importantes quantités de neige tombent depuis hier. Elles dépassent le mètre dans certains endroits montagneux de l’île méridionale de Jeju et les 30 cm dans plusieurs autres régions.Jusqu’à 20 cm sont encore attendus jusqu’à demain dans le sud et dans le sud-ouest du territoire, et jusqu’à 10 cm dans la plupart des autres provinces.Tous les départements littoraux et Jeju sont aussi placés en vigilance pour risques de vents violents, et une partie de la région centrale et le nord du Gyeongsang du Nord en vigilance grand froid.La neige perturbe le trafic aérien et ferroviaire. 11 vols ont été retardés à l’aéroport d’Incheon. La situation est encore pire à l’aéroport de Jeju, où 27 vols ont été annulés et 25 retardés.Du côté des lignes ferroviaires, la vitesse des trains KTX est réduite dans certains secteurs. Et les trains légers desservant la ville de Yongin, en banlieue de Séoul, ont temporairement suspendu leur circulation dans les deux sens.