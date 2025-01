Le premier ambassadeur de Yoon Suk Yeol en Chine quitte son poste

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur sud-coréen en Chine, Jung Jae-ho, quitte ses fonctions, deux ans et six mois après avoir été nommé au poste par Yoon Suk Yeol. Son départ a été approuvé par le président par intérim, Choi Sang-mok. Il doit rentrer à Séoul ce vendredi.Ancien camarade de lycée du chef de l’Etat suspendu et professeur à la prestigieuse université nationale de Séoul, Jung avait été le premier ambassadeur nommé par le président en août 2022. L'an dernier, il faisait l’objet d’une enquête du ministère des Affaires étrangères pour harcèlement sur le lieu de travail contre le personnel de son ambassade.En octobre dernier, après cet incident, Yoon a voulu le remplacer par son ex-chef du cabinet présidentiel, Kim Dae-gi. Mais celui-ci n’a pas encore été officiellement nommé ambassadeur, même s’il a reçu l’agrément de l’empire du Milieu. En cause, les procédures nécessaires n’ont pas avancé depuis l’imposition de la loi martiale, le 3 décembre.