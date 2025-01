Photo : KBS News

Le gouvernement a décidé de durcir sa surveillance permanente des vidéos courtes, qui envahissent les plateformes des réseaux sociaux. C’est ce qu’a annoncé l’agence compétente, le Korea Media Rating Board (KMRB). L’objectif est de savoir si elles respectent ou non les lois et les règlements concernés ou encore de mieux protéger les adolescents.Les vidéos à format court sud-coréennes et étrangères ainsi que les publicités diffusées sur YouTube avec un extrait de films ou d’autres images feront l’objet d’une surveillance renforcée. Pour ce faire, le KMRB va mettre en place une équipe de surveillants dédiée. Ceux-ci débuteront officiellement leurs activités en mars.