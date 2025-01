Air Busan : un avion prend feu à l'aéroport international de Gimhae, aucune victime

Photo : YONHAP News

Hier, vers 22h30, un avion de la compagnie Air Busan a pris feu alors qu'il se préparait à décoller sur le tarmac de l'aéroport de Gimhae, dans le sud-est de la Corée du Sud.L'incendie s'est déclaré dans la partie arrière de l'appareil, qui s'apprêtait à partir pour Hong Kong. Les 169 passagers et sept membres d'équipage ont tous pu évacuer à l'aide des toboggans. Trois voyageurs ont été légèrement blessés, et quatre membres d'équipage ont inhalé de la fumée, éprouvant des difficultés respiratoires, lors de l'évacuation.Dès 22h38, les pompiers ont commencé à combattre le feu, qui se propageait vers la partie avant de l'avion en produisant de la fumée noire. Les flammes ont été maîtrisées une heure plus tard, à 23h31.Le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires mènera des investigations pour déterminer les causes exactes de l'accident en analysant les contenus des boîtes noires et de l'enregistreur vocal du cockpit, ainsi que les témoignages des passagers.