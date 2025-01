Tteok : le montant des exportations s’élève à 91 millions de dollars

Photo : YONHAP News

Le montant total des exportations de tteok de la Corée du Sud s’est élevé à 91,4 millions de dollars en 2024. C’est ce qu’a fait savoir, aujourd’hui, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. C’est du jamais vu et il s’agit d’une augmentation de 17,5 % par rapport à l'année précédente.Par pays, ce sont les Etats-Unis qui importent le plus de gâteaux de riz « made in Korea » (34 millions de dollars). Viennent ensuite les Pays-Bas, le Vietnam, le Japon et le Canada.Le ministère a particulièrement attribué la forte demande à la popularité croissante du tteokbokki. Avec la vague de la hallyu, de plus en plus d’étrangers souhaitent manger ce plat de rue épicé à base de batônnets de riz qu’ils ont vu dans des séries télévisées. Un autre fait témoignant son succès, l’Oxford English Dictionary, rappelons-le, avait récemment ajouté le mot tteokbokki dans le dictionnaire.L’exportation de 100 millions de dollars de tteok, c’est bientôt.