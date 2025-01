Maison Blanche : Trump va poursuivre la dénucléarisation complète de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le président américain va poursuivre la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, débutée lors de son premier mandat. C’est ce qu’a indiqué, mardi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison Blanche dans une réponse écrite aux questions posées par un média sud-coréen.Brian Hughes a souligné que Donald Trump avait entretenu de bonnes relations avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et qu’en combinant fermeté et diplomatie, il avait réussi à obtenir un tout premier engagement pour une dénucléarisation complète du pays communiste.En effet, en juin 2018, Trump et Kim ont tenu leur premier sommet à Singapour. L’accord conclu à l’issue de cette rencontre avait indiqué que les deux parties réaffirmaient la déclaration de Panmunjom du 27 avril 2018, signée par les dirigeants des deux Corées, et que Pyongyang s’engageait à œuvrer en faveur d’une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.Ces derniers temps, des craintes ont émergé quant à la possibilité que Washington se contente de « transactions de petite envergure » dans les négociations nucléaires avec le royaume ermite, au lieu de plaider pour la dénucléarisation complète de ce dernier.Les propos du porte-parole du NSC semblent donc balayer ces spéculations et réaffirmer que la dénucléarisation de la Corée du Nord reste un principe et un objectif de la politique de Trump vis-à-vis du régime nord-coréen.