Photo : YONHAP News

Naver Webtoon va participer à la 52e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui se déroulera du 30 janvier au 1er février dans la ville française du même nom. Il s’agit de sa troisième participation.Comme en 2023 et en 2024, la société sud-coréenne organisera également une conférence pour présenter le webtoon aux aspirants créateurs de bandes dessinées.Naver Webtoon investit des efforts pour découvrir et former des créateurs à l'international. En plus de la France, il mène divers projets en Thaïlande, en Amérique du Nord et au Japon. On s'attend à ce que ce processus aide à l'expansion des k-webtoons et à l'élargissement de leurs droits de propriété intellectuelle.