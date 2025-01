L’administration Trump suspend temporairement les aides fédérales

Photo : YONHAP News

L'administration américaine de Donald Trump a temporairement suspendu l'exécution des programmes fédéraux de subventions et de financement depuis le 28 janvier. Le Bureau de la gestion et du budget (OMB) de la Maison Blanche a fait part de cette décision dans un mémorandum envoyé lundi aux différentes institutions gouvernementales, ont rapporté plusieurs médias américains.Selon cette note, les institutions sont priées d'analyser la conformité de chacun de ces programmes d'aide avec les orientations politiques de la nouvelle administration et de soumettre un rapport à l'OMB d'ici le 10 février.Ainsi, les subventions pourraient être supprimées si elles ne sont pas en accord avec le décret du nouveau président, qui met fin aux programmes de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) et limite les dépenses liées aux énergies propres.Matthew Vaeth, directeur par intérim de l'OMB, a déclaré, dans ce mémorandum, que « l’utilisation de ressources fédérales pour promouvoir l’équité marxiste, le transgenrisme et les politiques du Green New Deal relève du gaspillage de l’argent du contribuable ».Reste à savoir quel sera l'impact potentiel de cette nouvelle mesure sur les entreprises sud-coréennes, bénéficiaires de différentes mesures d'aide fédérale instaurées par l'administration Biden. En effet, plusieurs firmes du pays du Matin clair sont actuellement censées bénéficier de crédits d'impôt dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA). Notamment, Samsung Electronics et SK Hynix sont éligibles aux subventions octroyées pour leurs investissements aux USA en vertu de la loi sur les semi-conducteurs.