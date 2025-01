Météo : le Nouvel an lunaire célébré dans le froid

Photo : YONHAP News

Les températures sont glaciales ce matin au pays du Matin clair. En cette journée du Nouvel an lunaire, le thermomètre a affiché des valeurs très basses à l’aube : -9°C à Andong, -7°C à Séoul, -6°C à Daejeon, -3°C à Gwangju et même -11°C à Chuncheon dans l’extrême nord-est du territoire. Dans l’après-midi, il devrait fluctuer aux alentours de 0°C. La côte sud sera en revanche légèrement plus douce, avec des températures atteignant au maximum 9°C.La neige a également accompagné, à quelques endroits, le froid. Les provinces de Chungcheong et de Jeolla se sont réveillées sous les flocons. Cet après-midi, le Gangwon devrait être à son tour vêtu de blanc.Par ailleurs, Météo-Corée met en garde contre les vents forts qui pourraient souffler sur les littoraux ouest et est ainsi que dans les régions montagneuses.