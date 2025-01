Sondage : 6 sud-Coréens sur 10 favorables à la validation de la destitution de Yoon

Photo : KBS News

Le procès en destitution concernant le président Yoon est en cours devant la Cour constitutionnelle. Selon un sondage réalisé pour la KBS à l'occasion de Seollal, le Nouvel an lunaire, 60 % des sud-Coréens se déclarent favorables à la validation de la destitution, tandis que 36 % s'y opposent. Ces résultats représentent respectivement une diminution de neuf points et une augmentation de dix points par rapport à l’enquête menée il y a un mois.En particulier, 73 % des citoyens se définissant comme centristes approuvent la révocation définitive du chef de l’Etat, contre 25 % d’avis contraires. Parmi les électeurs sans préférence politique, 63 % soutiennent la destitution, tandis que 24 % s’y opposent. Enfin, chez les conservateurs, la proportion de ceux contre la destitution du dirigeant a augmenté de 15 points en un mois, passant de 59 % à 74 %.Le sondage a été réalisé par téléphone, entre le 24 et le 26 janvier, par l’institut Hankook Research auprès d’un échantillon de 1 000 hommes et femmes âgés de 18 ans et plus à travers le pays. Le niveau de confiance est de 95 % et la marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.