Seollal : embouteillages sur les routes dans les deux sens

Photo : KBS News

Ce matin, les sud-Coréens ont préparé le « charye », la table d’offrandes aux ancêtres pour Seollal. Ensuite, de nombreux automobilistes ont pris le volant pour rentrer chez eux ou pour aller prendre l’air, ce qui entraîne des embouteillages monstres sur les principaux axes.Il est prévu que le temps de trajet en voiture entre Séoul et Busan soit de 7 heures et 10 minutes, 5 heures et 40 minutes jusqu'à Gwangju, 2 heures et 40 minutes jusqu'à Daejeon, et 4 heures jusqu'à Gangneung. Dans le sens inverse, le temps de trajet depuis ces villes jusqu'à la capitale sera de 8 heures et 10 minutes depuis Busan, 6 heures et 20 minutes depuis Gwangju, 3 heures et 20 minutes depuis Daejeon, et 3 heures et 50 minutes depuis Gangneung.La Société des voies rapides de Corée (KEC) prévoit qu’aujourd’hui environ 6,4 millions de véhicules se déplaceront à travers le pays, ce qui rendra les embouteillages encore plus importants qu’hier.