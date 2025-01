Chutes de neige : les annulations de vols se poursuivent

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, les sud-Coréens fêtent le Nouvel an lunaire. Beaucoup de déplacements donc pour aller voir la famille dans une autre ville ou pour voyager. Mais en raison des fortes chutes de neige pendant les congés, des annulations de vols et de voyages en bateau ont lieu tout au long de la journée.Selon le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) à 6h du matin, quatre vols ont été annulés à l’aéroport de Gimpo et cinq à l’aéroport de Gimhae dans le sud-est. Jusqu’à hier matin, 111 vols internationaux et domestiques avaient déjà été supprimés ou retardés. 40 ferries sur 30 lignes ont également suspendu leur navigation.La circulation routière a aussi été perturbée. 26 routes locales ont été bloquées dans la province de Gyeonggi et d’autres régions. Sur l’île méridionale de Jeju, la neige accumulée dans les zones montagneuses a atteint près de 130 cm. Ce qui a entraîné l’interdiction totale de circulation sur les axes de montagne. Sur la côte est, plusieurs coupures de courant dues aux vents forts ont été recensées, en plus des effondrements d’étables et de serres.Les services d'incendie et de secours ont effectué jusqu'à présent 261 interventions pour des sauvetages et des mesures de sécurité, mais aucun dommage humain n’a été rapporté.