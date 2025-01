Photo : YONHAP News

Mercredi, « Hitman 2 » et « Dark Nuns », deux films sud-coréens sortis la veille des vacances de Seollal, ont chacun fait un million d’entrées. C’est ce qu’ont annoncé leurs distributeurs.En détails, il a fallu huit jours pour le premier, un film d’action réalisé par Choi Won-seop, pour franchir ce cap. Il met en vedette Kwan Sang-woo. Pour le second, un thriller signé Kwon Heok-jae, avec Song Hye-kyo et Jeon Yeo-bin au casting, six jours ont été suffisants.Reste désormais à savoir qui sortira gagnant du duel. Hier, à 17h, le taux de réservation pour « Hitman 2 » était de 24,5 %. Quant à celui de « Dark Nuns », il était de 23,6 %.