Gel des subventions : la Maison Blanche fait marche arrière

Photo : YONHAP News

L’administration Trump a retiré hier le mémo, qu’elle avait publié lundi pour demander aux ministères et agences fédérales de suspendre les programmes de subventions et de prêts. La Maison Blanche a néanmoins annoncé maintenir les décrets présidentiels visant les dépenses fédérales liées aux DEI (la diversité, l’équité et l’inclusion) et au changement climatique.Pour rappel, le 27 janvier, son Bureau de la gestion du budget (OMB) a diffusé la note en question, par laquelle il ordonnait aux ministères et agences fédérales de faire une revue générale pour examiner la conformité des programmes avec « les priorités présidentielles ».L’annonce a suscité de l’inquiétude chez les entreprises sud-coréennes, qui bénéficient de certains en vertu de deux législations établies sous Joe Biden, le « Chips Act » et la loi sur la réduction de l’inflation (IRA).Toutefois, des élus démocrates américains, opposés à la décision de l’exécutif, ont saisi un tribunal fédéral de Washington. Celui-ci a finalement imposé la suspension immédiate de la mesure, et ce au moins jusqu’au 3 février.