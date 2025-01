Howard Lutnick entend supprimer les crédits d’impôt pour les VE en location

Photo : YONHAP News

Le probable futur secrétaire américain au Commerce a promis de pousser les entreprises sud-coréennes à fabriquer plus de produits aux Etats-Unis lors de son audition de confirmation, hier, devant le Sénat.Howard Lutnick a déclaré que les alliés de Washington abusaient de sa bonne volonté, ciblant notamment l’acier japonais et l’électroménager sud-coréen. Il a ensuite indiqué que « le moment est venu pour eux de coopérer avec les Etats-Unis et d’y délocaliser à nouveau ».Interrogé sur la subvention pouvant atteindre 7 500 dollars pour l'achat d'un véhicule électrique en location, dont Hyundai Motor a bénéficié, ce farouche partisan et ami de Donald Trump a martelé qu’il faudrait la supprimer, dénonçant « un échec de la politique industrielle ».Pour rappel, cette aide a été instaurée sous la présidence de Joe Biden dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), mise en vigueur en 2022. Au départ, le texte prévoyait des crédits d’impôt pouvant atteindre 7 500 dollars pour les contribuables qui achetaient des véhicules électriques, à condition que l'assemblage final ait lieu en Amérique du Nord. Plus tard, l’administration Biden a permis aux VE importés de recevoir l’aide, s’ils sont en location.