Corée du Nord : l’Onu accorde des dérogations humanitaires à l’Unicef et à la FAO

L’Unicef et la FAO ont obtenu, fin 2024, le feu vert du comité de suivi des sanctions de l'Onu contre la Corée du Nord pour leurs programmes humanitaires. C’est ce qu’a annoncé hier Radio Free Asia (RFA).Selon la radio américaine, le Fonds des Nations unies pour l’enfance envisage d’envoyer au Nord des matériels nécessaires pour, entre autre, l’eau, l’hygiène ou l’assainissement d’une valeur d’environ 4 900 dollars. L’Agence des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation, elle, projette de livrer notamment des remorques, des tracteurs ainsi que des semences fourragères pour animaux. Le tout pour un montant d’environ 158 000 dollars. Ils ont jusqu’au 3 et 20 décembre respectivement pour les expédier.Dans une interview avec le média, début janvier, l’Unicef a annoncé que la préparation de livraison de ses aides avançait considérablement. Et d’ajouter qu’elle n’avait pas d’information sur la possibilité du retour du personnel de l’Onu au nord de la péninsule.