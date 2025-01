« Pompage de spin » : des sud-Coréens font une découverte inédite

Photo : YONHAP News

C’est une première mondiale. Une équipe de trois professeurs sud-coréens a découvert le phénomène de « pompage de spin » quantique à température ambiante. Et cet exploit a été publié hier dans la revue « Nature », la référence scientifique internationale.Dans le courant électrique, né d’un déplacement des électrons dans un matériau, il y a le courant de charge et celui de spin, qui se produisent respectivement par un mouvement de charge ayant une propriété électrique et par celui de spin ayant une propriété magnétique.La majorité des appareils électroniques que nous utilisons au quotidien fonctionnent avec du courant de charge. Des problèmes se posent avec l’augmentation de la consommation d’énergie et la diminution du rendement.Afin de franchir ces limites, les scientifiques du monde entier cherchent à le remplacer par le courant de spin et cette technique s’appelle la spintronique. Le « pompage de spin » est l’un des moyens de le générer.Les trois universitaires qui l’ont découvert sont Lee Kyung-jin et Kim Kab-jin de l’Institut sud-coréen des sciences et technologies avancées, mieux connue sous le nom de KAIST, et Jung Myung-hwa de l'université de Sogang.