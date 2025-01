Photo : YONHAP News

Aucun dégât remarquable n’a été détecté sur les ailes et dans les moteurs de l’avion d’Air Busan qui a pris feu, le 28 janvier, sur le tarmac de l'aéroport de Gimhae, dans le sud-est de la Corée du Sud. C’est ce qu’a fait savoir le ministère du Territoire et des Transports.Selon les premières enquêtes, il est possible que le feu ait commencé à partir d’un objet à l’intérieur de la cabine. En effet, un passager avait témoigné qu’une étincelle y a été aperçue. Une batterie portable dans un bagage pourrait ainsi être à l’origine de l'incident.Le 12 décembre dernier, un incendie avait déjà été provoqué par ce type d’objet dans un vol de la même compagnie.