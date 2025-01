Familles séparées : plus de 70 % des candidats aux retrouvailles sont décédés

Photo : YONHAP News

Plus de 70 % des sud-Coréens séparés par la guerre de Corée sont décédés sans avoir pu revoir leurs proches vivant de l'autre côté de la frontière.Selon le ministère de la Réunification, l’an dernier, 2 959 d’entre eux ont disparu. Ce qui porte le total à 97 350 morts. Les chiffres risquent de dépasser les 100 000 au second semestre de l’année, au regard de leur âge avancé. A la fin 2024, huit survivants sur dix (84 %) avaient déjà plus de 70 ans.Initialement, un total de 134 291 sud-Coréennes et sud-Coréens s’étaient portés candidats pour les réunions officielles avec les leurs au Nord, organisées depuis 2000 par les autorités des deux pays. Mais ces retrouvailles n’ont pas eu lieu depuis 2018.L’an dernier, une seule réunion privée, la première depuis cinq ans, a été déclarée au ministère. Il est probable que d’autres, non déclarées, ont pu avoir lieu. Ces familles auraient pu se retrouver en secret dans des pays tiers.Hier, le ministre de la Réunification, Kim Yung-ho, a affiché sa volonté de placer cette question humanitaire au cœur de ses priorités. Il en a fait part lors d’une cérémonie pour les ancêtres, organisée près de la frontière par des sud-Coréens d’origine nord-coréenne. Ces derniers la tiennent notamment à l’occasion du Nouvel an lunaire (Seollal) et de la fête de la récolte (Chuseok).Le ministre en a profité pour appeler Pyongyang à adopter une attitude plus responsable pour résoudre la question sans plus tarder.