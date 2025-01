Yoon continue de préparer son procès en destitution

Photo : KBS News

Yoon Suk Yeol a célébré Seollal dans sa cellule. Lors des deux premières années de son mandat entamé en mai 2022, il avait présenté ses vœux du Nouvel an lunaire dans une vidéo. Mais hier, il est resté silencieux.Quelques jours avant la fête, le président suspendu a toutefois adressé un message par l’intermédiaire de ses avocats. Il y a exprimé ses pensées à ses concitoyens et son inquiétude quant à l’avenir du pays. Sans oublier de répéter que sa loi martiale du 3 décembre ne peut être une trahison.Yoon aurait par ailleurs reçu son équipe juridique pour préparer son procès en destitution à la Cour constitutionnelle, qui va en tenir la cinquième audience le 4 février.Pendant ce temps, une vingtaine de membres du Parti du pouvoir du peuple (PPP), dont certains élus, se sont rassemblés hier devant le centre de détention où est incarcéré le chef de l’Etat. Ils ont demandé au Parquet de le relâcher pour lui garantir le droit à se défendre devant la haute juridiction.Après la fête, les conseillers présidentiels et d’autres députés du PPP envisagent de rendre eux aussi visite au détenu. Mais son épouse, Kim Keon-hee, retranchée dans leur résidence, ne semble pas aller voir son conjoint.