Réunion « F4 » : Choi Sang-mok fait le point sur l’évolution des marchés financiers

Photo : YONHAP News

Le président par intérim, Choi Sang-mok, a tenu aujourd’hui une nouvelle réunion dite « F4 », à laquelle participent aussi le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), le patron du FSC, le régulateur financier, et le chef du FSS, son organe exécutif.Les discussions portaient sur la situation des marchés financiers et des changes du pays après la décision de la Fed de maintenir ses taux d’intérêt ainsi que sur l’annonce des premières mesures fortes de l’administration Trump II.Après trois assouplissements monétaires d'affilée, la banque centrale américaine a décidé, hier heure locale, de laisser ses taux directeurs inchangés, entre 4,25 et 4,50 %. Son patron, Jerome Powell, a annoncé que son institution n'avait pas besoin « d'agir dans la précipitation » et d'abaisser davantage ses taux.Le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances a expliqué que la décision de la Réserve fédérale était conforme aux attentes des marchés. Les principaux indicateurs comme les cours de la Bourse ont par conséquent montré une évolution limitée.Néanmoins, la vigilance est toujours de mise. Choi a averti que l’incertitude économique mondiale restait toujours élevée en raison des politiques monétaires et commerciales de Donald Trump. Il a d’emblée exhorté les institutions concernées à surveiller 24h sur 24 les marchés financiers.