Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le dernier jour des vacances du Nouvel an lunaire qui avaient débuté vendredi dernier à la sortie du bureau. Les sud-Coréens, qui étaient partis voir leur famille ou changer d’air dans une autre ville, reprennent le volant pour rentrer chez eux.Tôt ce matin, des bouchons ont ainsi été observés sur les autoroutes. A midi, il fallait par exemple 5h30 pour le trajet Busan-Séoul et 4h20 pour celui entre Gwangju et la capitale. Dans le sens inverse, 4h50 et 3h40 respectivement.La Société des voies rapides de Corée (KEC) estime que le nombre de véhicules attendus ce jeudi sur les autoroutes du pays est de 5 250 000. Selon elle, le pic des bouchons sera entre 17 et 18h. Et ce n’est qu’au petit matin, vers 3h, que la circulation reviendra à la normale.