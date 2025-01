La vacance du poste de l’ambassadeur sud-coréen à Pékin suscite de l’inquiétude

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Chine démissionnaire, Jung Jae-ho, doit rentrer demain à Séoul. Mais son successeur désigné, Kim Dae-gi, ne devrait pas être officiellement nommé pour l’heure, dans l’attente du verdict de la Cour constitutionnelle. La haute juridiction a jusqu’à six mois pour valider ou non la destitution de Yoon Suk Yeol, votée le 14 décembre par le Parlement.L’ambassade de Corée du Sud sera dirigée par intérim pendant un certain temps. C’est une chose jugée inquiétante, la vacance pouvant empêcher Séoul de déployer, comme il faut, sa diplomatie vis-à-vis de Pékin, alors que les autres pays se livrent à une guerre diplomatique dans un contexte de rivalité exacerbée entre l’empire du Milieu et les Etats-Unis.Après la victoire de Donald Trump à la présidentielle en novembre, le géant asiatique avait pris des mesures visant à améliorer ses relations avec Séoul. Il s’agissait d’étendre la politique d’exemption de visa pour les ressortissants sud-coréens et d’accepter un tête-à-tête entre Xi Jinping et Yoon en marge du sommet de l’Apec, forum de coopération Asie-Pacifique, au Pérou en novembre.En outre, les deux voisins coordonnaient également la possibilité d’un déplacement du dirigeant chinois dans la ville de Gyeongju, qui accueillera le sommet de l’Apec de cette année.Toutefois, la situation s’est retournée en décembre, après que le président Yoon a évoqué notamment une histoire d’espionnage dans laquelle seraient impliqués des Chinois pour justifier l’imposition de sa loi martiale. Or, la concertation Séoul-Pékin devient plus importante que jamais alors que le nouveau locataire de la Maison Blanche n’a pas caché son intention de prendre directement contact avec Kim Jong-un, comme il l’avait fait lors de son premier mandat.