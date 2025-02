Météo : neige, grisaille et froid avant le week-end

Photo : YONHAP News

Les vacances de Seollal sont terminées et les sud-Coréens retournent au travail sous la grisaille. En effet, les nuages seront présents sur la moitié nord du pays et s’accompagneront de quelques flocons. Jusqu’en fin d’après-midi, jusqu’à 5 cm de neige sont attendus dans le Gangwon et le Chungcheong. En ce qui concerne la côte sud, le soleil sera au rendez-vous, mais de rares nuages pourraient amener des gouttes de pluie.Du côté des températures, en début de journée, il fera -4°C à Séoul, Daejeon et Jeonju, -2°C à Gangneung et Ulsan ainsi que 2°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 2°C dans la capitale, 9°C à Daejeon alors que le thermomètre atteindra 10°C à Daegu, Busan, Gwangju et Ulsan.Ce week-end, les nuages recouvreront l’ensemble des régions. Des précipitations de neige ou de pluie sont prévues samedi. Quant aux températures, elles devraient augmenter fortement par rapport à aujourd'hui dans le nord du pays dont Séoul, avant le retour d’une vague de froid la semaine prochaine.