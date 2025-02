Crash d’avion à Washington : une patineuse d’origine coréenne parmi les victimes

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, un accident aérien est survenu, mercredi soir, heure locale. Un avion civil et un hélicoptère militaire se sont percutés au-dessus de Washington, près de l'aéroport national Ronald Reagan, avant de s'abîmer dans le fleuve Potomac. Aucun passager n’a survécu. Avec un bilan de 67 morts, il s’agit de la pire catastrophe aérienne aux USA depuis 2001.L’avion commercial venait de Wichita avec 60 passagers et quatre membres d'équipage à bord. Il transportait notamment des patineurs artistiques et leur famille, qui revenaient d'un événement dans cette ville du Kansas. Parmi eux, l’Américaine d’origine coréenne, Jinna Han, et sa mère. L'hélicoptère militaire, lui, effectuait un vol d'entraînement lorsque la collision a eu lieu, selon l'armée américaine.Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a aussitôt exprimé, sur les réseaux sociaux, ses pensées aux victimes et sa profonde tristesse.