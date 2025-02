Pyongyang et Hanoï proclament l’Année de l'amitié

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, la Corée du Nord et le Vietnam ont proclamé 2025 comme Année de l’amitié. Kim Jong-un a adressé un message de félicitations à son homologue vietnamien, Luong Cuong, selon la KCNA, l’agence de presse officielle du royaume ermite.Dans son message, le dirigeant nord-coréen a souligné que la décision des deux nations de désigner cette année comme une célébration de leur amitié reflétait la volonté commune de leurs peuples pour élever leurs relations à un niveau supérieur.Le 22 janvier dernier, le numéro un vietnamien avait également envoyé une lettre à Kim Ⅲ, indiquant que leurs liens bilatéraux de longue date avaient été noués par les habitants et les anciens dirigeants des deux pays, notamment Ho Chi Minh et Kim Il-sung.L'organe officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, a également publié un article intitulé « L’amitié entre Pyongyang et Hanoï se consolide sous la bannière du socialisme ». Se rappelant de la participation de la Corée du Nord à la guerre du Vietnam, il a affirmé que la tradition de solidarité et de coopération entre les deux alliés continuera de se renforcer.