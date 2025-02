Guerre en Ukraine : un téléphone portable Samsung parmi les effets personnels de deux soldats nord-coréens tués

Photo : YONHAP News

L’armée ukrainienne a diffusé, sur les réseaux sociaux, les photos des objets récupérés sur deux soldats nord-coréens qu’elle a annoncé avoir tués à Koursk. Ces images montrent leurs équipements de protection, leurs fusils et leurs viseurs d’arme thermiques.Leurs effets personnels y sont également visibles. Il s’agit d’un téléphone portable avec un logo Samsung et une feuille de papier sur laquelle est écrite la transcription phonétique en coréen de quelques mots ukrainiens à utiliser lors de l’éventuelle capture de soldats ennemis, comme « Haut les mains ! » ou « Baisse les armes ! ».Les clichés révèlent aussi une lettre que Kim Jong-un leur aurait envoyée à l’occasion du Nouvel an pour leur remonter le moral et pour leur souhaiter une bonne santé et un retour en sécurité après leur mission.Le Washington Post a récemment publié la même lettre, précisant que celle-ci avait été découverte dans la région de Koursk.