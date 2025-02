« Squid Game » : la saison 3 va sortir le 27 juin

Photo : YONHAP News

La saison 3 de « Squid Game » sera lancée le 27 juin. Netflix a annoncé cette nouvelle hier, indiquant qu’il s’agissait de la dernière saison.La plateforme en a profité pour partager des affiches et des photos teasers. Les images dévoilées suggèrent les prochaines étapes de l’histoire des personnages, dont le héros Gi-hun, le Front man qui s’est infiltré dans le jeu en dissimulant son identité ainsi que les autres protagonistes pris dans cette compétition effrayante.Le réalisateur Hwang Dong-hyuk s’est dit ravi de voir les graines qu'il a plantées porter leurs fruits, avant d’affirmer qu’il allait faire de son mieux pour offrir une histoire encore plus palpitante.Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels le 21 janvier, Netflix a précisé que la saison 2 avait atteint 165,7 millions de vues au quatrième trimestre 2024, et qu’elle deviendrait l'une des saisons les plus regardées parmi ses séries originales.