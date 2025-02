Corée-USA : entretien téléphonique entre les chefs de la Défense

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense par intérim, Kim Seon-ho, et son nouvel homologue américain, Pete Hegseth, ont tenu leur première discussion téléphonique aujourd’hui.Les deux hommes ont évalué que l’alliance entre Séoul et Washington était devenue l’axe de la paix et de la stabilité de la péninsule coréenne ainsi que de la région, partageant l’importance de développer davantage leur coopération. Hegseth a réaffirmé l’engagement des Etats-Unis de protéger la Corée du Sud, avant de promettre de travailler côte-à-côte afin de consolider les liens bilatéraux.Concernant les menaces balistiques et nucléaires de Pyongyang, les deux côtés se sont mis d’accord sur le fait qu’il n’est jamais aussi important d’assurer la continuité de l’alliance pour les dissuader. Ils ont également exprimé la préoccupation sur le rapprochement militaire entre la Corée du Nord et la Russie, et ont convenu d’y faire face en collaboration avec la communauté internationale, d’autant que cela fragilise la sécurité de la péninsule, voire du monde entier.