Tourisme : le nombre de visiteurs étrangers en hausse de 48 % en 2024

Plus de 16 millions de visiteurs étrangers ont foulé le sol sud-coréen en 2024, selon les chiffres de l’Office national du tourisme (KTO). Cela représente une hausse de 48 % par rapport à l’année précédente et 95 % du niveau de 2019, avant la pandémie de coronavirus.Comme pour beaucoup d’autres pays, le secteur touristique de la Corée du Sud a été mis à mal par la crise sanitaire. Seulement 2,5 millions et 970 000 étrangers y ont voyagé respectivement en 2020 et 2021, contre près de 17 millions en 2019. Leur nombre est repassé au-dessus des 10 millions en 2023.L’an dernier, les touristes chinois étaient les plus nombreux à venir découvrir le pays du Matin clair (4,6 millions), suivis par les Japonais (3,2 millions), les Taïwanais (1,4 million) et les Américains (1,3 million).En 2024, également, beaucoup plus de sud-Coréens sont partis à l’étranger. En effet, le nombre cumulé de départs a atteint 28,6 millions, retrouvant son niveau de 2019.