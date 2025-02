Semi-conducteurs : Samsung Electronics affiche un bénéfice de 2 900 milliards de wons au 4e trimestre 2024

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2 900 milliards de wons, soit 1,9 milliard d’euros, dans le domaine des semi-conducteurs au quatrième trimestre de l'année dernière. Il s’agit d’une hausse de 130 % en glissement annuel, mais loin des prévisions du marché.En cause, le recul de la demande en PC et appareils mobiles qui a affecté les puces mémoires, qui sont au cœur de l’activité de l’entreprise, ainsi que l’arrivée massive des produits à bas prix « made in China ».En 2024, le géant sud-coréen de l’électronique a vu son bénéfice de tous les secteurs s’élever à 32 726 milliards de wons, l’équivalent de 21,6 milliards d’euros. C’est une progression de 398 % par rapport à l’année précédente. Quant au chiffre d’affaires, il a augmenté de 16,2 % pour atteindre 300 870 milliards de wons. C’est la deuxième fois qu’il franchit le seuil de 300 000 milliards.Les résultats en deçà des attentes s’expliquent par les performances décevantes de la mémoire à large bande passante (HBM), dont la demande a explosé avec la croissance du marché de l'intelligence artificielle.