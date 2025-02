Arctique : la Corée du Sud participe à deux conférences internationales

Photo : KBS News

La Corée du Sud a pris part à la conférence annuelle « Arctic Frontiers » et à celle des observateurs du Conseil de l'Arctique, qui ont eu lieu du 27 au 30 janvier, à Tromso en Norvège.Le représentant pour la coopération polaire du ministère des Affaires étrangères, Chung Byung-ha, y était présent. Il a organisé une session pour présenter la contribution de Séoul à la lutte contre divers défis comme le changement climatique.En marge de ces assises, Chung s’est également entretenu avec les personnalités des principaux Etats ayant une partie de leur territoire dans l'espace arctique et a visité aussi les institutions concernées.La conférence sur les frontières de l’Arctique se tient depuis 2007. Le Conseil est un forum intergouvernemental, créé par la déclaration d’Ottawa en 1996, avec pour enjeu de promouvoir le développement durable du Pôle Nord et de discuter de la protection de son environnement. Il regroupe huit pays et la Corée du Sud y participe comme observatrice.