Incendie d’un avion d’Air Busan : les enquêteurs à pied d’œuvre sur le site

Photo : YONHAP News

La Commission d’enquête sur les accidents aériens et ferroviaires (ARAIB) du ministère des Transports a lancé, hier sur place, ses investigations sur l’incendie, qui a ravagé le 28 janvier au soir, un avion d’Air Busan à l'aéroport de Gimhae.Une équipe d’experts venue de France, où a été conçu l’appareil, y participe elle aussi, selon la règle de l’Organisation de l’aviation civile internationale.Les membres de l’ARAIB ont toutefois annoncé reporter une expertise conjointe pour décider d’abord de vidanger ou non 16 tonnes de carburant, qui restent encore dans l’avion. Et ce pour prévenir le risque d’une explosion.Lors de leur expertise, les enquêteurs chercheront d’abord à déterminer l’origine du feu. Toutes les pistes sont envisagées, y compris celle d’une batterie portable rangée dans un casier à bagage de la cabine. Ils analyseront également l’enregistreur vocal du cockpit et celui des données de vol.