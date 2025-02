Sondage : un sud-Coréen sur deux favorable à l’alternance politique

Photo : YONHAP News

L'opinion en faveur de l'alternance politique a surpassé celle souhaitant la continuité du pouvoir actuel. C’est ce qui ressort des résultats des sondages publiés pendant les vacances du Nouvel an lunaire par les trois principales chaînes de télévision du pays.Tout d’abord, selon l’enquête de la KBS, réalisée par Hankook Research, 50 % des répondants estiment qu’il faut soutenir un candidat de l’opposition pour changer d’administration, tandis que 39 % sont d’un avis contraire.Le sondage commandé par la MBC à Korea Research International montre également que la moitié des interrogés espèrent l’alternance, contre 44 %. Cet écart atteint 7 points dans l’enquête effectuée par la SBS avec Ipsos, avec 50 % et 43 %.En ce qui concerne la destitution du président Yoon Suk Yeol, près de 60 % des sondés ont appuyé cette idée dans les trois enquêtes, tandis que 36 à 39 % se sont prononcés en faveur de son retour au pouvoir.Enfin, s’agissant des futurs candidats à la présidentielle, le patron du Minjoo, Lee Jae-myung est le plus mentionné avec 35 à 36 %. Vient ensuite Kim Moon-soo. Le ministre de l'Emploi et du Travail a recueilli 14 à 17 %.