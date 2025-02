Des membres du bureau présidentiel rencontrent Yoon au centre de détention de Séoul

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol a déclaré que, puisque le bureau présidentiel était au cœur de la gestion des affaires de l'Etat, ses collaborateurs ne devaient pas se décourager, mais devaient donner le meilleur d’eux-mêmes dans leurs fonctions respectives. Ce propos a été tenu ce matin lors d’une rencontre avec des membres de son équipe présidentielle au centre de détention de Séoul où il est incarcéré.Selon un haut responsable de la Présidence, le chef de l’Etat suspendu en a également profité pour demander si le système de santé avait bien fonctionné pendant les vacances du Nouvel an lunaire, et si les personnes âgées n’avaient pas connu de difficultés. Avant d’ajouter que cet endroit aussi était un lieu où des gens vivaient et qu'il allait bien.La Première dame n’aurait pour le moment pas de projet de rendre visite à son époux.