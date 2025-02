Loi martiale : Choi Sang-mok rejette à nouveau la loi sur l’enquête spéciale

Photo : YONHAP News

Le président de la République par intérim a exercé son droit de veto au deuxième projet de loi relative à l’enquête spéciale sur la proclamation de l’état d’exception par Yoon Suk Yeol. Lors d’une réunion du Conseil des ministres tenue cet après-midi, Choi Sang-mok a expliqué avoir pris cette décision pour protéger l’ordre constitutionnel et les intérêts nationaux ainsi que pour répondre aux défis urgents du moment, tout en tenant compte des attentes des citoyens.Tout en reconnaissant que certains éléments jugés anticonstitutionnels avaient été corrigés par rapport à la première version du texte, il a déploré son adoption au Parlement sans consensus entre la majorité et l’opposition. Avant d’ajouter qu’à ce stade, il est prioritaire d’élucider la vérité à travers les procédures judiciaires en cours, plutôt que de créer un nouvel organe d’enquête.Par ailleurs, le vice-Premier ministre a appelé à accélérer l’adoption des lois favorisant l’économie et la vie des citoyens. Il prévoit d’organiser chaque semaine une réunion consacrée à l’économie liée à la vie quotidienne de la population pour élaborer des mesures nécessaires urgentes.