Météo : le grand froid de retour pour « ipchun »

Aujourd’hui, c’est le premier lundi de février mais également « ipchun », l’entrée du printemps selon le calendrier lunaire. Ce jour-là, les anciens Coréens collaient sur les portes une feuille de papier sur laquelle était marquée « Ipchun Daegil », dans l'espoir d'apporter le bonheur. Mais ce matin les habitants du pays du Matin clair ont dû sortir bonnet et gants. Puisqu’une vague de froid va frapper la Corée du Sud toute la semaine.Ce matin, il fera -7°C à Séoul, -8°C à Chuncheon, -4°C à Daejeon et Jeonju ainsi que 2°C à Busan. Cet après-midi, il est prévu -2°C dans la capitale, 0°C à Daejeon et Jeonju, 1°C à Gwangju et jusqu’à 5°C à Busan. A noter que le vent qui souffle sur la péninsule accentue la sensation de froid. Le pic de cette vague est attendue pour demain avec des températures pouvant aller au-delà des -10°C dans le nord.Le ciel sera globalement dégagé sur l’ensemble du territoire. Néanmoins quelques nuages persisteront ce matin dans le sud-ouest et dans la région de Busan. Cette nuit, de fortes chutes de neige sont attendues sur l’île de Jeju et le Jeolla du Sud.