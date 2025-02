La Corée du Nord critique Marc Rubio qui l'a qualifiée d'« Etat voyou »

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a critiqué, hier, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, qui l’avait qualifiée d’« Etat voyou », avant de prétendre que « ce sont plutôt les Etats-Unis qui sont le plus grand Etat voyou ». Il s'agit de sa première réaction envers l'administration de Donald Trump qui vient de se lancer.L'agence de presse officielle nord-coréenne a fait part ce matin d'un article, intitulé « l'Etat le plus vaurien du monde n'est jamais censé intervenir dans les affaires des autres pays », signé par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Dans ce texte, le diplomate nord-coréen a annoncé que Washington faisait toujours les mêmes remarques à l'égard du pays communiste, réaffirmant ainsi sa politique hostile à l'égard de Pyongyang.Toujours selon le haut officiel, le royaume ermite qualifie les propos de Rubio de « provocation politique inacceptable, qui enfreint la souveraineté et le principe de non-ingérence, stipulés par la loi internationale ». Et d'ajouter que ce genre de déclaration médiocre et irrationnelle ne servirait à rien pour l'intérêt du pays de l'Oncle Sam.Pour finir, le porte-parole de la diplomatie nord-coréenne a assuré que son pays ne tolérerait jamais aucune provocation américaine et prendrait de vigoureuses contre-mesures pour y répondre.Pour rappel, lors d'une interview avec une journaliste, le secrétaire d'Etat américain avait rappelé que Washington faisait face à la Chine et, plus ou moins, à la Russie, avant de qualifier la Corée du Nord et l’Iran d’« Etats voyous » dont « il faut s’occuper ».