PIB par habitant : la barre des 36 000 dollars a été franchie en 2024

Photo : YONHAP News

Le PIB par habitant a atteint l'an dernier 36 024 dollars en Corée du Sud, soit une hausse de 1,28 % par rapport à 2023. Un chiffre presque identique aux estimations d’octobre dernier du Fonds monétaire international, qui étaient de 36 132 dollars.C'est en 2016 que ce chiffre a atteint pour la première fois le plafond des 30 000 dollars, pour ensuite dépasser le seuil des 37 000 dollars en 2021. Mais en 2022, il a chuté à 34 810 dollars, avant de repartir à la hausse en 2023 et de la poursuivre l'an dernier.Le gouvernement a attribué cette performance à l'inflation ainsi qu'à l'amélioration des conditions du commerce international. En effet, le déflateur, un des indicateurs permettant de mesurer l'inflation dans sa globalité, a été estimé à 3,8 % en 2024, le niveau le plus élevé depuis la crise économique asiatique de 1998.Qui plus est, la hausse des prix des semi-conducteurs, les produits phares des exportations sud-coréennes, et la baisse des cours du pétrole et des matières premières, ont été favorables au pays du Matin clair, dont l'économie est largement dépendante du commerce extérieur. Le ralentissement de la croissance démographique a également contribué indirectement à l'évolution du PIB par habitant.La dévalorisation du won par rapport au dollar, survenue l'an dernier, a pourtant fait diminuer le chiffre. Mais ce dernier atteindra de nouveau cette année le seuil des 37 000 si la croissance se déroule comme prévu par le gouvernement.A noter que, d'après le FMI, la Corée du Sud devance le Japon et Taïwan qui affichent 32 859 dollars et 33 234 dollars respectivement.