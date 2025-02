Droits de douane américains : Choi Sang-mok ordonne de se préparer

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen par intérim a ordonné au gouvernement de faire face aux nouveaux droits de douane instaurés par l’administration de Donald Trump. Lors d’une réunion des hauts fonctionnaires organisée hier, Choi Sang-mok a déclaré que ces mesures pourraient avoir un impact significatif sur les entreprises et l’économie sud-coréennes. Il a demandé aux ministères concernés d’étudier ses éventuelles répercussions, ainsi que l’évolution de la situation des pays visés.Le même jour, le président américain a signé un décret imposant des taxes de 25 % sur les produits canadiens et mexicains, et de 10 % sur ceux en provenance de Chine. Ces dispositifs entreront en vigueur dès le 4 février.Par ailleurs, le chef de l’Etat intérimaire a souligné la nécessité d’accélérer l’adoption de la loi spéciale sur les semi-conducteurs. Il a espéré que les discussions avanceront rapidement dans le comité de concertation entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, affirmant que cette législation est indispensable pour maintenir la compétitivité de l’industrie et construire la base du développement de l’intelligence artificielle.Trump a également annoncé que des nouveaux droits de douane seraient appliqués à d’autres secteurs comme les semi-conducteurs, l’acier, l’aluminium et le pétrole. Les puces électroniques constituant les produits d’exportations phares du pays du Matin clair, ce dispositif devrait porter un coup dur à son économie.