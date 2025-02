DeepSeek : Séoul demande des explications sur la politique de confidentialité

Photo : YONHAP News

A la suite de l'essor de l'intelligence artificielle de DeepSeek, des préoccupations majeures émergent concernant la confidentialité des données personnelles de cette technologique chinoise.La Commission de la protection des données personnelles (PIPC) de la Corée du Sud a ainsi décidé vendredi dernier de demander à DeepSeek, via une lettre officielle, de s'expliquer sur les catégories des informations privées à collecter tout comme les modalités de leur recueil, traitement et conservation. Il y est également souligné que même une entreprise étrangère est tenue de respecter la loi sud-coréenne relative aux données personnelles, étant donné que ses services sont disponibles aux utilisateurs du pays du Matin clair. La présentation de la loi concernée sera également envoyée à la start-up chinoise. Un responsable de la commission a fait savoir qu'un examen détaillé et des mesures appropriées seraient pris en fonction de la réponse de DeepSeek.Selon les médias étrangers, des gouvernements et entreprises des quatre coins du monde commencent à réagir afin de prévenir la fuite des données de leurs concitoyens, en bloquant l'application développée par l'entreprise de l'empire du Milieu.De son côté, la politique de confidentialité de DeepSeek indique que les données à retenir concernent la date de naissance, le nom, le courriel, le numéro de téléphone et le mot de passe de l'utilisateur, entre autres. Et d'ajouter que l'entreprise peut recueillir des frappes sur le clavier, des données audio, des fichiers, l'historique des chats et d'autres contenus liés aux utilisateurs. Elle peut partager, si c'est nécessaire, ces informations avec les institutions publiques et les organes exécutifs de la loi.