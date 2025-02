Possibilité de nouveaux gisements pétroliers en mer de l'Est

Photo : YONHAP News

Une nouvelle analyse suggère que le bassin d’Ulleung, en mer de l’Est, pourrait contenir plus de 5 milliards de barils supplémentaires de pétrole et de gaz. C'est l'endroit où se déroule actuellement le projet de développement du champ gazier « Blue Whale ». La KNOC, le premier groupe pétrolier public du pays, a déclaré ce matin qu'elle comptait en vérifier la fiabilité, notamment à travers la consultation d'experts.Cette découverte vient d'un rapport sur le potentiel inexploité du bassin d’Ulleung soumis à la KNOC à la fin de l'année dernière par Act-Geo. D'après le document, l'entreprise américaine de recherche géoscientifique a repéré 14 nouvelles structures prometteuses où pourraient être renfermés 5,17 milliards de barils de pétrole et de gaz au maximum. L’entreprise pétrolière publique a donné à ces structures des noms comme Goblin Shark.Par ailleurs, la KNOC a lancé son premier forage exploratoire sur la structure Blue Whale le 20 janvier. Le résultat sera rendu public d'ici la première moitié de l'année.