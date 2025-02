Choi Sang-mok accrédite onze ambassadeurs

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a accrédité des ambassadeurs pour onze pays, afin de mettre un terme au vide diplomatique engendré par la crise politique consécutive à la proclamation de l'éphémère loi martiale du 3 décembre dernier.L'envoi et l'accueil des représentations diplomatiques faisant partie de l'autorité du président intérimaire, Choi Sang-mok a ainsi nommé Lee Ho-yeol en tant qu’ambassadeur de Cuba, Kim Jong-han, professeur de l'Académie diplomatique nationale de Corée (KNDA), ambassadeur de la Lettonie, et Park Gi-chang, consul à Moscou, ambassadeur en Ukraine, pour n'en citer qu'eux.Ces onze diplomates ont été nommés vers la fin de l'année dernière mais n'étaient pas entrés en fonction en raison de la situation politique du pays du Matin clair.Quant aux deux anciens hauts fonctionnaires de l'administration de Yoon, ils n'ont pas reçu la lettre de créance de la part de Choi Sang-mok. Il s'agit de Kim Dae-ki, ancien collaborateur du président suspendu, qui avait été nommé au poste d'ambassadeur en Chine et de Bang Mun-kyu, ancien ministre de l'Industrie, nommé ambassadeur en Indonésie.Selon une source diplomatique, la décision concernant le patron de l'ambassade de Pékin nécessitera une plus ample réflexion, la Chine représentant l'un des quatre pays cruciaux pour la diplomatie sud-coréenne.