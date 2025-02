Deux dirigeants du PPP rencontrent Yoon en détention

Photo : YONHAP News

Kwon Young-se, le chef du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), et Kweon Seong-dong, le patron de son groupe parlementaire, ont rendu visite ce matin à 11h au président suspendu Yoon Suk Yeol, actuellement incarcéré au centre de détention de Séoul.Kweon Seong-dong a précisé qu’il ne s’agissait pas une démarche officielle de la formation, mais d’une visite à titre personnel. Hier, il a déclaré devant les journalistes que cette rencontre n'avait pas pour but de discuter de questions politiques, d'enquêtes, ni de procès en cours.Alors que certains membres du parti préconisent la prudence, Kweon a affirmé que la relation humaine comptait plus que politique, et il était naturel de consoler et encourager un ami en difficulté. La députée Na Kyung-won a également participé à cette visite.